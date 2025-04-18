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Beypazarı'nda 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö. isimli firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği denetim sırasında yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında durumundan şüphelendikleri U.Ö'yü durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Çalışma sonucu U.Ö'nün 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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