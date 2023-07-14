Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Program, Şehitlik ziyareti, mevlit okuma, gaziler ve ailelerinin ziyareti, sinevizyon gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve Türk Halk Müziği konseri gibi etkinlikleri içerecek.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.
İlçede Şehitlik ziyareti ile başlayacak olan programın ardından Fatih Camisinde öğle namazının ardından mevlit okunacak, gaziler ve aileleri ziyaret edilecek.
15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılacak programda, sinevizyon gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve Türk Halk Müziği sanatçılarının kahramanlık türküleri konseri verilecek.
Daha sonra camilerde sela okunacak, Yeni Cami'de sabah namazı kılınacak.