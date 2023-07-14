Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Program, Şehitlik ziyareti, mevlit okuma, gaziler ve ailelerinin ziyareti, sinevizyon gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve Türk Halk Müziği konseri gibi etkinlikleri içerecek.