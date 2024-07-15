Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda, AA muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Açılışa, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Savcısı Şule Özkan, şehit aileleri ile birlikte ilgililer katıldı.

Belediyenin Cankara Kongre ve Merkezi'nde gerçekleştirilen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Kasap, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, şehitlik ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Şehit kabirlerine karanfiller bırakılan ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Fatih Camisi'nde ise mevlit okundu.

15 Temmuz gazilerinden Hasan Güleç ve Ali Güneç, evlerinde ziyaret edildi.