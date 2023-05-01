Beypazarı'nda '1 Mayıs' yoğunluğu

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Çoğunluğu yerli turistler, Hıdırlık Tepesi, İmaret Meydanı, Alaaddin Sokak, Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi, Türk Hamamı, İnözü Vadisi gibi ilçenin tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı buldu.

Turist rehberi Bülent Erdemli, cumartesi gününden bu yana ilçede yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğunu, tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti.

Konya'dan gelen Ömer Bilge, Beypazarı'nı son derece güzel bulduğunu ifade etti.

Tekrar gelmeyi düşündüğünü aktaran Bilge, "Beypazarı çok güzel ve inanılmaz kalabalık. Beypazarı'nın yöresel ürünleri çok keyifli ve güzel. Yoğun kalabalıktan ulaşmak zor oldu ama yine geleceğiz. Bu güzel ilçeyi çok sevdik ve herkese gelip görmesi için tavsiye ederiz." dedi.