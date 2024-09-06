Beypazarı-Nallıhan arasındaki 5 kilometrelik yol trafiğe açıldı
Karayolları 43. Şube Şefliği, Beypazarı-Nallıhan arasındaki 5 kilometrelik kara yolunun daha ulaşıma açıldığını bildirdi. Beypazarı-Nallıhan arasında çalışmaların sürdüğü duble yol projesi kapsamında 25-30. kilometreler arası trafiğe açıldı. Açılan yolda sürücülerin dikkatli seyretmeleri, işaret ve işaretçilere uymaları istendi.
Karayolları 43. Şube Şefliği, Beypazarı-Nallıhan arasındaki 5 kilometrelik kara yolunun daha ulaşıma açıldığını bildirdi.
Beypazarı-Nallıhan arasında çalışmaların sürdüğü duble yol projesi kapsamında 25-30. kilometreler arası trafiğe açıldı.
Açılan yolda sürücülerin dikkatli seyretmeleri, işaret ve işaretçilere uymaları istendi.