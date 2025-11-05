Beypazarı'na 750 Yeni Konut Yapılacak

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, ilçeye 750 konutun yapılacağını bildirdi.

Etili, partisinin ilçe binasında düzenlediği haftalık olağan toplantısında, ilçede TOKİ tarafından 750 konutun yapılacağı müjdesini verdi.

Konut yapımının önemine değinen Etili, konutların yapımını yakından takip edeceklerini, 750 sosyal konutun önemli bir çalışma olduğunu, Beypazarı'na bu hizmetin kazandırılmasının sevincini yaşayacaklarını söyledi.