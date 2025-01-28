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Beypazarı Müzeleri 2024'te 151 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Beypazarı Müzeleri 2024'te 151 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki müzeler, 2024 yılında 151 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Tarih ve Kültür Müzesi, Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi gibi birçok müze, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkararak büyük ilgi gördü. Ayrıca, Aytekin Tiftikci Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki müzeleri, 2024 yılında yaklaşık 151 bin kişi gezdi.

İlçede bulunan Tarih ve Kültür Müzesi, Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Türk Hamam Müzesi, Yaşayan Müze ile Yaşayan Köy/Anadolu Açık Hava Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Ziyaretçilerini adeta tarih yolculuğuna çıkaran müzeler, geçen yıl yaklaşık 151 bin kişiyi ağırladı.

Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığına Aytekin Tiftikci getirildi

Aytekin Tiftikci, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Destek Hizmetleri Müdürü görevini yürüten Tiftici, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Tiftikci, Belediye Başkanı Özer Kasap ile ilçede ziyaretlere ve incelemelere başladı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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