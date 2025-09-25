Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, Din Görevlileriyle Buluştu

Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, din görevlileri ile buluştu.

İlçe müftülüğüne atanan Süsün, ilçede görev yapan din görevlileri, müezzin ve Kur'an kursu öğreticileri ile Beypazarı Müftülüğü Erkek Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu binasında bir araya geldi.

Süsün, cami hizmetlerinin daha verimli yürütülmesini istediklerini dile getirerek, "Cemaatle iletişimin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde birlik ve beraberliğin sağlanmasını önemsiyoruz. Görevlerin özveriyle yerine getirilmesi çok önemli. İlçe Müftülüğü olarak yapılan çalışmalardan haberdar olmamız da çok önemli. İlçe Müftülüğü olarak bu yıl içinde çeşitli etkinliklerde bulunacağız." dedi.