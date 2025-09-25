Haberler

Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, Din Görevlileriyle Buluştu

Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, Din Görevlileriyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçe müftülüğüne atanan Mehmet Süsün, Beypazarı'ndaki din görevlileri ile bir araya geldi. Süsün, cami hizmetlerinin verimliliğini artırmayı ve din hizmetlerinde birlik sağlanmasını vurguladı.

Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, din görevlileri ile buluştu.

İlçe müftülüğüne atanan Süsün, ilçede görev yapan din görevlileri, müezzin ve Kur'an kursu öğreticileri ile Beypazarı Müftülüğü Erkek Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu binasında bir araya geldi.

Süsün, cami hizmetlerinin daha verimli yürütülmesini istediklerini dile getirerek, "Cemaatle iletişimin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde birlik ve beraberliğin sağlanmasını önemsiyoruz. Görevlerin özveriyle yerine getirilmesi çok önemli. İlçe Müftülüğü olarak yapılan çalışmalardan haberdar olmamız da çok önemli. İlçe Müftülüğü olarak bu yıl içinde çeşitli etkinliklerde bulunacağız." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü

Stüdyodan kovulan yarışmacı şefin üzerine yürüdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.