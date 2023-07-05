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Beypazarı Müftülüğü Yaz Dönemi Kuran Kursları Başladı

Beypazarı Müftülüğü Yaz Dönemi Kuran Kursları Başladı

Güncel Haberler

Beypazarı Müftülüğü tarafından yaz dönemi Kuran kursları başlatıldı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, kursların 3 Temmuz'da başladığını ve 11 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti. Kurslar boyunca çocuklara temel dini eğitimler verilecek ve tüm din görevlileri çocuklarla yakından ilgilenecek.

Beypazarı Müftülüğünce, yaz dönemi Kuran kursları başlatıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yaptığı açıklamada, ilçede camilerde çocuklara yönelik yaz dönemi Kuran kurslarının başladığını söyledi.

Kursların 3 Temmuz'da başladığını, 11 Ağustos'a kadar süreceğini bildiren İnciler, bu sürede çocuklara temel dini eğitimlerin verileceğini belirtti.

Tüm din görevlilerinin camilerinde olacağını kaydeden İnciler, görevlilerin çocuklarla yakından ilgileneceğini aktardı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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