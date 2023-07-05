Beypazarı Müftülüğü Yaz Dönemi Kuran Kursları Başladı

Beypazarı Müftülüğü tarafından yaz dönemi Kuran kursları başlatıldı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, kursların 3 Temmuz'da başladığını ve 11 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti. Kurslar boyunca çocuklara temel dini eğitimler verilecek ve tüm din görevlileri çocuklarla yakından ilgilenecek.