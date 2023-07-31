Beypazarı Müftülüğü tarafından din istismarı konulu seminer düzenlendi

Beypazarı ilçesinde Müftülük tarafından düzenlenen seminerde, din istismarı konusunda bilgilendirme yapıldı. Seminere Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Sorumlusu Şeyda Yayın konuşmacı olarak katıldı.

Beypazarı ilçesinde Müftülük tarafından "Din istismarı" konulu seminer düzenlendi.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere konuşmacı olarak, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) Sorumlusu Şeyda Yayın katıldı.

Fatih Camisi'ndeki seminerde, din istismarı konusunda FETÖ ve benzeri örgütlere karşı sahih dini bilgilerin önemi, istismarcıların istismar yöntemleri ve alınacak tedbirleri anlatan Yayın, ne tür ve hangi konularda din istismarı yapıldığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında uyarılarda bulundu.

Öte yandan İlçe Müftülüğünün başlattığı yaz dönemi Kur'an kurslarının camilerde sürdüğü kaydedildi.