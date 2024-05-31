Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İnceleme Yaptı
Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını inceledi. Uslu, okulun eski güzel günlerine dönmesini arzuladıklarını belirterek, gelecek dönem okulun eğitim öğretime açılacağını ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ayrıca, ilçede yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavına 612 öğrencinin katılacağı ve gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde inceleme yaptı.
Şube Müdürü Murat Kılıç ile okula gelen Uslu, çalışmaları yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı.
Uslu, 2013-2015 yılları arasında okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, okulun eski güzel günlerine dönmesini arzuladıklarını söyledi.
Gelecek dönem okulun eğitim öğretime açılacağını belirten Uslu, temizlik çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Öte yandan ilçede 2 Haziran'da 3 lisede yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavına 612 öğrencinin katılacağı, gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.