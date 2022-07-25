Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret - Haberler

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Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret

Beypazarı İmam Hatip Okulları Platformu, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Beypazarı İmam Hatip Okulları Platformu, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Platform başkanı Hüseyin Çelik başkanlığındaki heyetini kabul eden Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Çelik ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yeniden yapılması gerektiğini belirten Çelik, bu konuda destek talep etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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