Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi, yeni yerine taşındı Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi, belediye binasındaki yeni yerinde hizmete başladı. Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi, belediye binasındaki yeni yerinde hizmete başladı. Beypazarı ilçesinde tamamlanan belediye binasına taşınan kütüphane, okurlarına hizmet vermeye başladı. Kütüphane Müdürü Ahmet Ayan, yeni binada geniş okuma salonlarının yanı sıra, çok amaçlı toplantı salonu, masal odası, okuma odaları, özel okuma odaları ile geniş kapsamlı toplantı salonunun bulunduğunu anlattı. Ayan, "Kütüphanemizde 36 kişi kapasiteli cep sinema salonu da bulunuyor. 45 bin kitap, 75 süreli yayın, 2 günlük gazete, 10 okuyucu bilgisayar ile okurlara hizmet vermeye başladık." dedi. Okurların belediye binasındaki kütüphanelerine gelerek sessiz ve sakin ortamda okuma fırsatı bulabileceğini dile getiren Ayan, bu imkanı sağlayan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a da teşekkür etti. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Mehmet Akif Ersoy Ahmet Ayan Beypazarı Güncel Haberler

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