Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor - Haberler

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Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor

Beypazarı'nda kaymakamlık ile belediye tarafından ikincisi düzenlenen Beypazarı Kitap ve Kültür günleri sürüyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kaymakamlık ile belediye tarafından ikincisi düzenlenen Beypazarı Kitap ve Kültür günleri sürüyor.

Tarihi mekanlardan Suluhan Kervansarayı içinde bulunan fuarda yerini alan yazarlar, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalıyor.

Fuarda kitap imzalayan yazar Gülten Ertürk, okurlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ertürk, "Burada 2 gündür okuyucularıma kitaplarımı imzalıyorum. Bir yazarın en günü okuyucusuyla buluşmasıdır. Bu anlamda kaymakamlık makamına belediye başkanlığına teşekkür ediyorum. Düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri etkinliği gerçekten amacına ulaştı. Tanıtım çok çok önemli." şeklinde konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Gülten Ertürk, Beypazarı, Kitap, Güncel, Haberler

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