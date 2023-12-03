Beypazarı Kent Konseyi Engellileri Yalnız Bırakmıyor

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, engellileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını bildirdi. Özalp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan çalışmalardan bahsederek, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye temininde bulunduklarını belirtti.

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, engellileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını bildirdi.

Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Özalp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her alanda engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu olarak ciddi çalışmalarda bulunduklarını kaydeden Özalp, "Şimdiye kadar çok sayıda engelli kardeşimize, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye temininde bulunduk. Bu anlamda ekibime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.