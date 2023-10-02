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Beypazarı Kaymakamlığı İhtiyaç Sahiplerine Kömür Dağıtımına Başladı

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başladı. İlçede 1500 dar gelirliye birer ton kömür dağıtımının planlandığı belirtildi. Kömür dağıtımı ev ev gezilerek hane sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca, vakıf tarafından vatandaşlara temizlik maddesi dağıtımı da sürüyor.