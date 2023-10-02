Beypazarı Kaymakamlığı İhtiyaç Sahiplerine Kömür Dağıtımına Başladı
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başladı. İlçede 1500 dar gelirliye birer ton kömür dağıtımının planlandığı belirtildi. Kömür dağıtımı ev ev gezilerek hane sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca, vakıf tarafından vatandaşlara temizlik maddesi dağıtımı da sürüyor.
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başladı.
Beypazarı Kaymakamlığı SYDV yetkilileri, ilçede 1500 dar gelirliye birer ton kömür dağıtımının planlandığını belirtti.
Kömür dağıtımının, ekipler tarafından ev ev gezilerek hane sahiplerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, vakıf tarafından vatandaşlara temizlik maddesi dağıtımının da sürdüğü kaydedildi.
Kaymakam Vedat Yılmaz, kömür dağıtımının planlandığı şekliyle sürdürüleceğini söyledi.