Beypazarı Kaymakamlığı Aşevi, her gün 400 kişiye ulaşıyor - Haberler

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Beypazarı Kaymakamlığı Aşevi, her gün 400 kişiye ulaşıyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Kaymakamlığı Aşevi, her gün 400 kişiye ulaşıyor

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan aşevinden her gün 400 kişiye yemek ulaştırıldığını bildirdi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan aşevinden her gün 400 kişiye yemek ulaştırıldığını bildirdi.

Erdoğan, aşevinde hayırseverlerin desteğiyle iftar da verildiğini belirtti.

Aşevinde her gün sıcak yemek pişirildiğini ve sefer taslarıyla evlere götürüldüğünü aktaran Erdoğan, "Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz. Ayrıca, 150 dolayında kişinin de kişisel bakımlarını yaptırıyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Güncel, Haberler

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