Beypazarı Kaymakamı Yukarı Sanayi Sitesinde Esnafları Ziyaret Etti
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Alaattin Biçen ile birlikte Yukarı Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi. Yılmaz, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek atölyedeki çalışanlarla da görüşüp meslekleriyle ilgili bilgi aldı. Esnaflar, ara eleman bulma ve çalıştırma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi ve Yılmaz'a teşekkür etti.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Yukarı Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret etti.
Kaymakam Yılmaz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Alaattin Biçen ile sitedeki esnafları ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.
Esnaflarla tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, atölyedeki çalışanlarla görüşüp meslekleriyle ilgili bilgi aldı.
Ziyaretinden dolayı Yılmaz'a teşekkür eden esnaflar da ara eleman bulmakta ve çalıştırmakta sıkıntı çektiklerini anlattı.