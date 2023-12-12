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Beypazarı Kaymakamı Yukarı Sanayi Sitesinde Esnafları Ziyaret Etti

12 Aralık 2023 14:17 Güncelleme: 14:18 Abone Ol

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Alaattin Biçen ile birlikte Yukarı Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi. Yılmaz, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek atölyedeki çalışanlarla da görüşüp meslekleriyle ilgili bilgi aldı. Esnaflar, ara eleman bulma ve çalıştırma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi ve Yılmaz'a teşekkür etti.