Beypazarı Kaymakamı Yılmaz şehit ailelerini ziyaret etti

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz, Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ve diğer ilgililerle şehit ailelerinin evine giderek isteklerinin olup olmadığını sordu.

Yılmaz, devletin tüm birimlerinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydetti.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, şehit ailelerinin acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Kaymakam Yılmaz, şehit ailelerine ve vatandaşlara Kaymakamlığın kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

Bitlis'te 2006'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir'in Necip Toydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.