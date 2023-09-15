Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, göreve başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine atanan Kaymakam Vedat Yılmaz, şehitlik ziyaretinin ardından göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Beypazarı Kaymakamı olarak atanan Vedat Yılmaz, ilçeye gelerek Beypazarı Şehit Mezarlığını ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, daha sonra hükümet konağı önünde kurum amirlerince karşılandı.

Yılmaz, kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleriyle tanıştı.