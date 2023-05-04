Üye Girişi
Haberi Paylaş
Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, güçlendirme yapılan okul ve pansiyonları inceledi

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, güçlendirme yapılan okul ve pansiyonları inceledi

Güncel Haberler

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede güçlendirme kapsamına alınan okullar ve pansiyonlarda incelemede bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede güçlendirme kapsamına alınan okullar ve pansiyonlarda incelemede bulundu.

Kaymakam Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile ilçede güçlendirme çalışmalarının yapıldığı okullar ve bir öğrenci yurdunu ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, güçlendirmeden dolayı eğitim dönemi başında başka okullara yerleştirilme sürecinde aksama yaşanmadığını belirtti.

Uslu, güçlendirme kapsamında olan okullarda inşaatların 45 gün içinde tamamlanacağını belirterek, buralardaki öğrencilerin önümüzdeki dönem kendi okullarında eğitime başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title