Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, güçlendirme yapılan okul ve pansiyonları inceledi

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede güçlendirme kapsamına alınan okullar ve pansiyonlarda incelemede bulundu.

Kaymakam Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile ilçede güçlendirme çalışmalarının yapıldığı okullar ve bir öğrenci yurdunu ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, güçlendirmeden dolayı eğitim dönemi başında başka okullara yerleştirilme sürecinde aksama yaşanmadığını belirtti.

Uslu, güçlendirme kapsamında olan okullarda inşaatların 45 gün içinde tamamlanacağını belirterek, buralardaki öğrencilerin önümüzdeki dönem kendi okullarında eğitime başlayacaklarını bildirdi.