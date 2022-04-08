Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneğinin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Dernek Başkanvekili Murat Dağlı, ziyarette sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan da Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneğine faaliyetlerinde ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışacaklarını ifade etti.