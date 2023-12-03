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Beypazarı Kaymakamı Dünya Engelliler Günü için mesaj yayımladı

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmenin önemine vurgu yaparak, toplumun engellilere karşı kapsayıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün, 1992'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla ilan edildiğini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. En büyük engel zihinlerde ve kalplerdedir. Engelli bireylerin topluma tam ve eşit katılımı için hepimizin önyargılarımızla mücadele etmemiz ve engelli bireylere karşı kapsayıcı bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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