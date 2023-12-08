Beypazarı Karaşar Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Beypazarı'nın Karaşar mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Mahalle muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, kanalizasyon ve su şebeke altyapı çalışmalarının ardından sokaklara sıcak asfalt atımına başlandığını söyledi.

Çalışmaların kar yağışı bastırmadan başlamasının sevindirici olduğunu belirten Gürlek, "Mahallemiz, belde olduğu dönemlerde böyle bir hizmet görmemişti. Şimdi çok şükür sıcak asfaltla mahallemizin her sokağı ayrı bir güzel oldu." dedi.