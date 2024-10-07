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Beypazarı Kadınları Kışa Hazırlanıyor: Tarhana ve Salça Yapımı

Beypazarı Kadınları Kışa Hazırlanıyor: Tarhana ve Salça Yapımı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadınlar, kış için tarhana ve salça yaparak geleneklerini sürdürüyor. 83 yaşındaki Münevver Çiftci, bu çalışmaların sağlık açısından da önemli olduğunu vurguluyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadınlar, tarhana ve salça yaparak kışa hazırlanıyor.

İlçe halkının sofralarında önemli bir yere sahip tarhananın yapımı sürüyor.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Münevver Çiftci, tarhana ve salça yapımından vazgeçmediklerini söyledi.

Tarhana, salça ile kurutulmuş biberin kilerlerinde olmazsa olmazlar arasında bulunduğunu vurgulayan Çiftci, şunları kaydetti:

"Tarhana hamurunu serdiğimizde yavaş yavaş kuruyacak, böylece ovulması daha kolay olur. Biden kuruyan tarhana içini çok kurutmadan kurumuş olur ve çok uzun ömürlü olmaz. Sağlığımız elverdiği ölçüde, tarhana yapmaya, erişte kesimi, biber, patlıcan kurutmalarını yaparız. Kışın da çoluk çocuğumuzla birlikte yeriz. Beypazarı kadınları olarak gelenek ve göreneklerimizden vazgeçemeyiz. Kilerimizde, yada ambarımızda kışlık yiteceklerimiz olması gerekir. İlerleyen yaşıma rağmen bu işleri yapmazsam rahat edemem, huzursuz olurum."

Bahçede yetişen ürünlerin değerlendirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Çiftci, kendi bahçelerindeki ürünleri sağlıklı şekilde tükettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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