Beypazarı Jandarması, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığına karşı uyarıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları ve hayvan sahiplerini, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı bilgilendiriyor.