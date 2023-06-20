Beypazarı Jandarması, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığına karşı uyarıyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları ve hayvan sahiplerini, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı bilgilendiriyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları ve hayvan sahiplerini, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı bilgilendiriyor.
Hayvan çiftliklerini kontrol eden ekipler, satıcılara hayvan hırsızlığına karşı ağıllarda güvenlik kamerası olmasının önemini vurguluyor.
Hırsızlık çeşitlerine karşı da vatandaşları bilgilendiren ekipler, meydana gelebilecek olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını belirtiyor.