Beypazarı İtfaiye Amirliği Vatandaşları Uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği, orman yangınları ve boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Ateş yakılmaması ve bilinmeyen sulara girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek orman yangınları ve boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Beypazarı Belediyesi İtfaiye Amirliğinden yapılan açıklamada, orman ve ağaçlık alanlardaki yangınların en çok tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklandığı belirtildi.

Bu tür alanlarda ateş yakılmaması, yakılan ateşin tamamen söndürülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, bilinmeyen ırmak ve derelere girmenin de sakıncalı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ilçeden geçen Aladağ, Kiymir ve Süveri çaylarında her yıl boğulma vakalarının yaşandığı ifade edilerek, balık tutma amaçlı da olsa buralarda suya girilmemesi gerektiği kaydedildi.???????