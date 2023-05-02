Beypazarı ile Keçiören müftülüklerinden 'gençlik buluşması'

Ankara'nın Beypazarı ile Keçiören müftülükleri Beypazarı ilçesinde gençlik buluşması programı düzenledi.

Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, her iki müftülük bünyesinde eğitim gören kız öğrencilerle eğitimciler bir araya geldi.

Gençlik buluşmasında Beypazarı'nı ziyaret eden öğrenciler ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, gençlik buluşmasının verimli geçtiğini, öğrencilerin güzel vakit geçirdiğini kaydetti.