Beypazarı ilçesine bayram yoğunluğu

Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, AA muhabirine, ilçenin bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadığını söyledi.

İlçeye girişte araç kuyruğu oluştuğunu belirten Poyraz, "Sabah saatlerinden itibaren ilçede görülmemiş bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle araçların ilçeye ve parklara girişi normalleştirildi. Biz de belediye olarak ilçeye gezmeye gelenlere yardımcı oluyoruz." dedi.