Beypazarı ilçesinde yerli turist yoğunluğu yaşandı - Haberler

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Beypazarı ilçesinde yerli turist yoğunluğu yaşandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı ilçesinde yerli turist yoğunluğu yaşandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yerli turist yoğunluğu yaşanıyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yerli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Hava sıcaklığının artması dolayısıyla iç turizmde oldukça canlılık yaşanırken, Beypazarı ilçesine gelen 2 okulun öğrencileri de müzeleri, Cam Teras ve İnözü Vadisi'ni gezdi.

Ziyaretçilerden Hamza Delikkaya, ilçeyi televizyondan izlediğini, dün akşam da Beypazarı'nda konaklama fırsatı bulduğunu söyledi.

Sabah konakladığı tesisten çıkarak tarihi evlerin sokaklarında yürüdüğünü anlatan Delikkaya, "Bu sokaklarda yürürken, sanki geçmişe yolculuk ediyorsunuz. Burada evler çok iyi korunmuş. Yemeklerini de sevdik. Beypazarı'nda olmaktan, gezmekten son derece memnunum." dedi.

Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz da ilçede Ramazan Bayramı'ndan bu yana hareketlilik yaşandığını belirterek, ziyaretlerin esnafa da yansıdığını aktardı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Ankara, turist, Güncel, Haberler

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