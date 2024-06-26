Beypazarı ilçesinde yazlık havuç hasadı başladı.

5 bin hektar alana ekilen havuçlardan yaklaşık 30 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Eminağa köyünde hasat yapan çiftçi Mesut Demiraslan, yazlık havuç hasadına başladıklarını verimin iyi olduğunu söyledi.

Rekolteden memnun olduklarını ancak havucun fiyatından memnun kalmadıklarını belirten Demiraslan, şunları kaydetti:

"Erken dönem, tül altı, yaz havucu kazımına başladık. Depolarda havuç kalmadı ve yaz havucu gönderiyoruz. Marketlerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz, tarladan kazdığımız havucu, yıkayıp paketleyip direkt halka arzediyoruz. Kış havucuna göre verimden memnunuz. Ancak ürünlerimizin fiyatları o oranda artmadı."