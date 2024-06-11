Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 12 Haziran 2024 Çarşamba günü taşra mahalleler ile bazı semtlere elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 09.00-10.00 saatleri arasında Dibekören Mahallesi ve ilçenin 303, 306, 304 ve 302. sokaklarında, 09.30-17.00 saatleri arasında Dikmen, Kayabükü, Köşebükü ve Çantırlı mahallelerinde uygulanacak.