Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi olacak

Başkentin Beypazarı ilçesinde 13 Nisan 2023 günü elektrik kesintisi gerçekleşecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla, 13 Nisan 2023 Perşembe günü Eski Beldelerden Kırbaşı Mahallesine 13.30 ile17.00 saatleri arasında, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında ise Aşağıgüney, Dağşeyhler, Hırkatepe, Muhhoca, Sekli, Yıldız, Hamzalar, Yukarıgüney, Aşağı karapınar, Karaköy, Uluköy ve Uluköy mücavir alanlara elektik verilemeyeceği duyuruldu.