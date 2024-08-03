Beypazarı ilçesinde öğrencilere temel dini bilgiler sınavı yapıldı
Beypazarı ilçesinde, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Kur'an kursları ve camilere eğitim gören öğrencilere yönelik temel dini bilgiler sınavı yapıldı. İlçe genelindeki sınava 2000'in üzerinde öğrenci katıldı. Çocuklara Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler eğitimi verilen kurslar 16 Ağustos'ta sona erecek.
Beypazarı ilçesinde, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Kur'an kursları ve camilere eğitim gören öğrencilere yönelik temel dini bilgiler sınavı yapıldı.
İlçe genelindeki sınava 2000'in üzerinde öğrenci katıldı.
Çocuklara Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler eğitimi verilen kurslar 16 Ağustos'ta sona erecek.