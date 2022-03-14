Beypazarı ilçesinde öğrencilere "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı - Haberler

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Beypazarı ilçesinde öğrencilere "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı ilçesinde öğrencilere

Beypazarı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD tarafından lise öğrencilerine AFAD Gönüllülük Projesi tanıtıldı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD tarafından lise öğrencilerine AFAD Gönüllülük Projesi tanıtıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan tanıtımda, AFAD görevlileri Emel Sakarya ile Burhan Ulutaş, AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece nasıl dahil edileceğini ve gönüllülerin neler yapabileceklerini anlattı.

Programda ayrıca öğrencilere afet ve acil durum çantasının nasıl hazırlanacağı, içinde nelerin olması gerektiği gösterildi.

Öğrencilere, deprem anında nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili de uygulama yaptırıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı, Hisarcık, AFAD, Güncel, Haberler

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