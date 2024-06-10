Beypazarı ilçesinde hava ambulansı koah hastası için havalandı

Beypazarı ilçesinde hava ambulansı koah hastası için havalandı.

Alınan bilgiye göre 67 yaşındaki Bünyamin Göktaş rahatsızlanarak Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koah hastası olduğu öğrenilen ve nefes almada güçlük çeken Göktaş'a ilk müdahaleler Beypazarı Devlet Hastanesinde yapıldı.

Hastanın durumuna göre karar veren hekimler ileri tetkik ve tedavisi yapılmak üzere hava ambulansı istedi.

Gelen hava ambulansı ile Göktaş Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.