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Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ilçesinde bazı köylerde enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Beypazarı ilçesinde bazı köylerde enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılacak.

Bu kapsamda 1 Temmuz Cuma günü, Çantırlı köyüne 09.30 ile 15.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

2 Temmuz Cumartesi günü ise Dibekören, Doğanyurt, Başören, Köst, Kozağaç, Kaplan, Sarıağağıl, Bağözü ve Çakıloba köylerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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