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Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi olacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi olacak

Başkentin Beypazarı ilçesinde 20 ve 21 Temmuz günlerinde elektrik kesintisi olacak.

Başkentin Beypazarı ilçesinde 20 ve 21 Temmuz günlerinde elektrik kesintisi olacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" dolayısıyla; 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yarın saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ilçenin, Kaplan, Kozağaç köylerine, elektik verilemeyecek. 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de, Bayrak, Akçakavak,Dibecik,Dikmen ve Dibekören köylerine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek."

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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