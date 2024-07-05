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Beypazarı İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

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Beypazarı İlçesinde Sekli ve Dudaş köyü arasındaki orman alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Kırbaşı Mahallesi ile Kapullu Mahallesindeki tarım alanlarında çıkan yangına mahalle sakinleri de traktörleriyle destek verdi.

Beypazarı İlçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sekli ve Dudaş köyü arasındaki orman alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin, müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kırbaşı Mahallesi ile Kapullu Mahallesindeki tarım alanlarında yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de traktörleri ile destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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