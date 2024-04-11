Beypazarı ilçesinde binanın dördüncü katından düşen çocuk hayatını kaybetti

Beypazarı ilçesinde binanın dördüncü katından dün akşam düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Amirliğinde görev yapan polis memuru İsmail Oylum'un 3 yaşındaki çocuğu M.O, Tanrıverdi Sitesindeki evlerinin dördüncü katından, düşerek ağır yaralandı.

Ağır yaralı çocuk, önce Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Ankara Şehir Hastanesi sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılmadı.