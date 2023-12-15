Beypazarı ilçesinde bulunan 36 eğitim kurumu, 'Okulum Temiz Sertifikası' almaya hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, tüm okulların bu sertifikayı almasını arzu ettiklerini belirtti ve sertifika alan okulların müdürlerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Beypazarı ilçesinde 36 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Sertifikası" verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, ilçe genelinde 36 eğitim kurumunun sertifika almasından gurur duyduklarını söyledi.

Uslu, "Tüm okullarımızın bu sertifikayı almasını arzu ediyoruz. Çok az sayıda sertifika almayan okulumuz kaldı. Tabi ki o okullarımız da çok temiz. Bu anlamda sertifika alan okulların müdürlerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." dedi.