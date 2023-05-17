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Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hububat ekili alanlarda süneyle mücadeleye devam ediyor

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hububat ekili alanlarda süneyle mücadeleye devam ediyor

Güncel Haberler

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hububat ekili alanlarda süneyle mücadeleye devam edildiği bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, ilçede 185 bin hektar kuru olmak üzere 200 bin hektar alanda ekili buğday arazisinin bulunduğunu belirtti.

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hububat ekili alanlarda süneyle mücadeleye devam edildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, yaptığı açıklamada, ilçede 185 bin hektar kuru olmak üzere 200 bin hektar alanda ekili buğday arazisinin bulunduğunu belirtti.

Buğdayın ana zararlısının süne olduğuna değinen Büyükhan, "Kurum olarak her yıl düzenli olarak hububat ekili alanlarda aralıksız kontrolleri ve mücadele yapıyoruz. Bu anlamda çiftçilerden gelen şikayet ve bildirilere de anında cevap veriyoruz. Çiftçinin ürün kaybı yaşamaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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