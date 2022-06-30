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Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı.

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan eski kaymakamlık binasına taşınarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Fikret, bir süre sonra Aile Sağlığı Merkezi'nin de aynı binaya taşınacağını kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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