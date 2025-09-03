Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ziyaretlerde bulundu

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Din görevlilerinin eşlik ettiği Süsün, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ve Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner'i ziyaret etti.

Heyet, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla şehit aileleriyle de bir araya geldi.

Programlar kapsamında Şehit Yarbay Songül Yakut Kadınlar Lokali'nde şehitler için mevlit okutuldu, Merkez Fatih Camisi'nde de "kadın buluşması" düzenlendi.