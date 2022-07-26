Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a şehit babası Tiftik'ten ziyaret - Haberler

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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a şehit babası Tiftik'ten ziyaret

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a şehit babası Tiftik'ten ziyaret

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'ı şehit babası Alaettin Tiftik ziyaret etti.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'ı şehit babası Alaettin Tiftik ziyaret etti.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a, şehit babası Tiftik "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Tiftik, eğitime çok önem verdiğini, gelecek nesillerin eğitimle şekilleneceğini ve eğitim olmadan bir şeyin yapılamayacağını belirterek, bu anlamda yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret ettiğini kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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