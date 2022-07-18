Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a ziyaret
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaplan, Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Yeni görevinde Yılmaz'a başarı dileyen Kaplan, ilçede çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için el birliğiyle çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.
Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaplan'a teşekkür etti.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel