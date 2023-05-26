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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, rehber öğretmenlerle buluştu

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, rehber öğretmenlerle buluştu

Güncel Haberler

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Uslu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ndeki toplantıda, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması için her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyledi.

Bu konuyu çok ama çok önemsediklerini dile getiren Uslu, "Sizlerle fikir alışverişinde bulunduk. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Bu çocuklar, bu öğrenciler hepimizin. Öğrencilerimizi mutlaka kötü alışkanlıklardan korumalıyız ve bunun için de ciddi adımlar atmalıyız." dedi.

Toplantıda rehber öğretmenlerin yaptıkları anketlerin sonuçları da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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