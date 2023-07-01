Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Sürücülere Uyarıda Bulundu

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, bayram dönüşü hazırlığında yollarda bulunan sürücüleri ikaz etti. Sürücülerin kemer takmaları, hız kurallarına uymaları ve diğer basit tedbirlere dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, bayram dönüşü hazırlığında yollarda bulunan sürücüleri ikaz etti.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla, dönüş yolu hazırlığında bulunan sürücüler için bir dizi tedbirin alındığını ve sürücülerin bu tedbirlere mutlaka uymaları tavsiyesinde bulundu.

Dönüş hazırlığında bulunan sürücülerin, öncelikli olarak kemerlerini mutlaka takmaları, hız kurallarına, uymaları, araç sollanmayacak alanda, yolda araç sollamaları, hemzemin geçitlere, tepe üstlerine yaklaşırken araç geçilmemesi gibi, çok basit tedbirlerin insanların yada sürücülerin hayatını kurtardığı kaydedildi.