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Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den Karayolları'na Ziyaret ve İşçilerin Destek Talebi

Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den Karayolları'na Ziyaret ve İşçilerin Destek Talebi
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek bölge müdürü Savaş Bayındır ile görüştü. Ayrıca, Beypazarı'nda işten çıkarılan işçiler Belediye Başkanı Özer Kasap'tan destek talep etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Etili'nin bölge müdürü Savaş Bayındır ile görüştüğü ziyarette, kara yolları tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette bölgenin yol durumu hakkında bilgi verdiklerini belirten Etili, bazı taleplerini dile getirdiklerini ve çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Kasap'tan destek talebi

Beypazarı ilçesinde çalıştıkları firmadan küçülmeye gidildiği gerekçesiyle çıkarıldıklarını belirten bazı işçiler, Belediye Başkanı Özer Kasap'tan destek istedi.

Kasap'ı makamında ziyaret eden işçiler, alacaklarının ödenmediğini söyleyerek mağdur olduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Kasap konuyla ilgileneceğini ifade etti.

Güdül'de sulama göletinde rüsubat temizliği yapıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde sulama göletinde rüsubat temizliği yapıldı.

Güdül Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda Çağa Mahallesi sakinlerinin hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve yaz aylarında hayvanların susuz kalmaması için oluşturulan gölette rüsubat temizliği gerçekleştirildiği kaydedildi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, bölge halkının hayvancılık ve tarımla uğraştığını belirterek, yaz aylarında hayvanların susuz kalmaması için göletin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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