Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı Şehit ve Gaziler Derneği başkanı Ali Yalçınkaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ziyaret etti.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı Şehit ve Gaziler Derneği başkanı Ali Yalçınkaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ziyaret etti.

Yaz aylarında gazilerin katılımıyla Kıbrıs'a düzenlenecek gezi için KKTC Büyükelçiliği ziyaret edilerek, Büyükelçi Köprülü ile istişarede bulunuldu.

Yalçınkaya, Büyükelçi ile yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Kendisinin de Kıbrıs gazisi olduğunu belirten Yalçınkaya, "Aradan geçen 45-46 yıl sonra Kıbrıs'ı, savaş anında bulunduğum cepheleri görmenin, o duyguları yaşamanın heyecanını yaşamaya başladım." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Kıbrıs, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title